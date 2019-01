Sci alpino, discesa Garmisch 2019: Kilde vince la prima prova, Casse e Marsaglia al quinto posto. Innerhofer e Paris in top ten

Aleksander Aamodt Kilde ha chiuso in testa la prima prova della discesa maschile di Garmisch. Il norvegese si è imposto con il tempo di 1’57”38, precedendo di 56 centesimi il francese Brice Roger e di 73 centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr.

In quarta posizione l’altro transalpino Adrien Theaux, staccato di 73 centesimi dal connazionale. In quinta posizione ci sono due azzurri, Mattia Casse e Matteo Marsaglia, entrambi a 91 centesimi da Kilde. Settimo posto per l’austriaco Christopher Neumayer (+1.02).

Christof Innerhofer e Dominik Paris sono rispettivamente ottavo e nono, con un distacco rispettivo di 1.21 e 1.22. A completare le prime dieci posizioni c’è l’austriaco Matthias Mayer (+1.22). Quattordicesimo posto per Werner Heel, che ha pagato 1.54 dalla vetta.

Foto: Cristiano Barni/ Shutterstock