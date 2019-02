LIVE Sci alpino, Gigante Maribor 2019 in DIRETTA: Federica Brignone e Marta Bassino per il podio

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Nella gara odierna, tuttavia, gli spunti sono notevoli. In primis vedremo il ritorno di Sofia Goggia in questa disciplina, mentre Federica Brignone si rimette subito in pista dopo l’infortunio di Garmisch.

Le favorite, come sempre, saranno le solite note. In prima fila Mikaela Shiffrin, vera “cannibale” di questa stagione, con le varie Tessa Worley, Ragnhild Mowinckel e le italiane (con Marta Bassino) a caccia del bersaglio grosso.

Il gigante di Maribor prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco! (Foto: Brignone Cristiano Barni Shutterstock)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE