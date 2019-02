Sci alpino, SuperG maschile Mondiali 2019: orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza

Dopo che nella giornata di ieri abbiamo assistito allo splendido duello tra Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia, i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia) assegnano le prime medaglie anche per quanto riguarda gli uomini. Alle ore 12.30, infatti, scatterà il SuperG che rimetterà in palio il titolo di Sankt Moritz che andò al canadese Erik Guay. Chi sarà il nuovo “Re” della specialità? Gli italiani ci provano, capeggiati da Dominik Paris e Christof Innerhofer, ma la schiera dei rivali sarà ampia e di altissimo livello.

La giornata odierna sarà comunque aperta dalla seconda prova della discesa libera femminile, che prenderà il via alle ore 10.30.

Di seguito il calendario completo della giornata dei Mondiali 2019 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ÅRE 2019

Mercoledì 6 febbraio

10.30 Seconda prova Discesa libera (femminile)

12.30 Supergigante (maschile)

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERGIGANTE

1 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

2 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer

3 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

4 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

6 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

7 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

8 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

10 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli

11 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head

12 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

15 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

16 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

17 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

20 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

21 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

22 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

23 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

24 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

25 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

26 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol

27 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

28 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

29 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

31 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

32 221117 GOWER Jack 1994 GBR

33 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

35 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer

36 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

38 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

39 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic

40 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

41 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

42 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

43 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic

44 512116 GUT Ian 1995 LIE Head

45 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

46 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND Atomic

47 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

48 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK

49 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

50 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

51 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head

52 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

53 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

54 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS

55 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer

56 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

57 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

58 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head

59 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon

60 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE

61 110383 von APPEN Sven 1997 CHI

62 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP

63 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

64 460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU

65 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT

66 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU

67 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic

68 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

69 670082 DANOV Sergey 1997 KAZ

70 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Innerhofer Mitch Gunn / Shutterstock.com