Snowboard oggi (6 febbraio), Mondiali 2019: programma, orari e tv. Tutti gli italiani in gara

Foto LaPresse/ Gian Mattia D'Alberto 14-02-2018 PyeongChang Sport Snowboard Halfpipe uomini XXIII Giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018 nella foto: Scotty JAMES AUS Photo LaPresse/ Gian Mattia D'Alberto 2018-02-14 PyeongChang XXIII Olympic Winter Games Snowboard Men's Halfpipe In the picture: Scotty JAMES AUS

Il maltempo ieri ha sconvolto il programma per quanto riguarda il Big Air di snowboard ai Mondiali di Park City: prima un rinvio, poi l’annullamento definitivo delle gare che ora dovranno essere riprogrammate. Oggi, se non dovesse andare tutto per il peggio, dovrebbe andare in scena l’Halfpipe con le qualificazioni. Nessun italiano in gara né al maschile né al femminile. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti odierni.

Mondiali snowboard 2019

Mercoledì 6 febbraio

17.10 Qualificazioni Halfpipe femminili

19.30 Qualificazioni Halfpipe maschili

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse