Sci alpino, Slalom Maribor 2019. Chiara Costazza: “Contenta per l’ottavo posto, ai Mondiali per fare meglio”

Chiara Costazza ha conquistato un discreto ottavo posto nello slalom di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra si è ben comportata nelle due manche in terra slovena e il risultato può infonderle ottimismo in vista degli imminenti Mondiali di Are.

Queste le dichiarazioni che Costazza ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “L’ottavo posto è il mio miglior risultato stagionale, ma non è quello a cui aspiro, né quello che in questo momento mi sentirei di poter fare. Purtroppo in queste condizioni faccio davvero ancora tanta fatica a fidarmi e a fare le cose giuste. Sono comunque contenta del risultato, sono punticini che porto via, sicuramente vado ad Are con tanta fiducia e tanta carica per migliorare. Le grandi sono ancora distanti, ma abbiamo ancora un po’ di lavoro da fare, nulla è impossibile. Qui il tracciato non ti dava la velocità e la costanza per poterti sentire bene, ovviamente tutte hanno fatto fatica, comunque arrivare giù e vedere la luce verde è una piccola soddisfazione. La Shiffrin? Noi come lei siamo qui per dare il meglio, sicuramente è molto distante, ciò non toglie che questo ti dà ancora più carica per arrivarle vicino“.

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com