Sci alpino, quanti soldi si guadagnano ai Mondiali e in Coppa del Mondo? Le classifiche del prize money: Dominik Paris secondo!

Quanti soldi guadagnano gli sciatori? I montepremi garantiti nelle varie competizioni internazionali sono succulenti? Domande che stuzzicano la curiosità di tutti gli appassionati di sci alpino e che saltano puntualmente fuori in concomitanza degli eventi più importanti della stagione. Ad Are (Svezia) si stanno concludendo i Mondiali, l’Italia chiuderà la rassegna iridata con tre medaglie (salvo miracoli nello slalom maschile di domani): si tratta di un buon bottino per la nostra Nazionale che torna a casa con un alloro per metallo (l’oro di Dominik Paris in superG, l’argento di Sofia Goggia in superG, il bronzo nel team event).

Ma quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri per questi risultati? Paris si è messo in tasca circa 50mila euro, Goggia ha incassato un buon assegno da 20mila euro, 10mila euro invece per gli atleti impegnati nella prova a squadre. Il conto in banca però si crea soprattutto grazie ai risultati ottenuti in Coppa del Mondo (manca ancora un mese di gare), nella specifica classifica del “prize money” pubblicata sul sito della Fis spicca proprio il nostro Dominik Paris che è addirittura secondo con 202.710 euro! Un bel gruzzolo messo da parte dall’altoatesino che ha ha racimolato una cifra inferiore soltanto a quella raccolta da Marcel Hirscher, alieno indiscusso che ha già messo da parte 531mila euro.

Tra le donne dominio assoluto ovviamente della statunitense Mikaela Shiffrin con addirittura 680mila euro, quasi il doppio di quanto raccolto dalla slovacca Petra Vlhova (353mila euro). Sofia Goggia in Coppa del Mondo ha già guadagnato 41mila euro grazie ai secondi posti conquistati a Garmisch, la migliore italiana in classifica è Federica Brignone che è ormai prossima ai 100mila euro. Di seguito tutte le classifiche dei prize money di Coppa del Mondo (top 5 e migliori azzurri).

CLASSIFICA MONTEPREMI COPPA DEL MONDO MASCHILE:

1. Marcel Hirscher (Austria) 531.211 euro

2. Dominik Paris (Italia) 202.710 euro

3. Clement Noel (Francia) 106.810 euro

4. Marco Schwarz (Austria) 145.198 euro

5. Beat Feuz (Svizzera) 142.230 euro

13. Christof Innerhofer (Italia) 80.496,50 euro

36. Manfred Moelgg (Italia) 17.844 euro

44. Riccardo Tonetti (Italia) 13.399,60 euro

51. Giuliano Razzoli (Italia) 10.036 euro

CLASSIFICA MONTEPREMI COPPA DEL MONDO FEMMINILE:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 680.386

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 353.195

3. Nicole Schmidhofer (Austria) 181.850

4. Ilka Stuhec (Slovenia) 136.309

5. Wendy Holdener (Svizzera) 110.259

7. Federica Brignone (Italia) 99.025

18. Sofia Goggia (Italia) 41.091 euro

22. Nicol Delago (Italia) 30.775 euro

29. Marta Bassino (Italia) 22.395 euro

30. Francesca Marsaglia (Italia) 20.455 euro

37. Nadia Fanchini (Italia) 14.800 euro

38. Irene Curtoni (Italia) 13.830 euro

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni shutterstock