Short track, Arianna Fontana salta i Mondiali: “Quest’anno non farò gare. Competitiva per le Olimpiadi con un programma valido”

Arianna Fontana non parteciperà ai Mondiali di short track che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dall’8 al 10 marzo. La Campionessa Olimpica dei 500 metri è stata lapidaria in un’intervista concessa alla Provincia di Sondrio: “Quest’anno non farò nessun tipo di gara“. La valtellinese è lontana dal ghiaccio da praticamente un anno e spiega le sue motivazioni: “Ho voluto staccare perché l’anno olimpico è stato molto stressante, sia fisicamente che mentalmente. Dentro di me so che posso ancora dare tanto a questa disciplina che tanto amo: dopo molti anni ho imparato a conoscermi e a capire cosa serve per vincere. Se ci sarà un programma di allenamento valido sono sicura che potrò arrivare competitiva a Pechino 2022“.

La 28enne si sofferma anche sul nuovo staff della Nazionale: “Ho voglia di continuare e di vincere, è da capire se tutti vogliono la stessa cosa. Da sempre in Italia mancano impianti, con tutto quello che necessita una squadra nazionale non è una novità. Ci sono società e Paesi che si stanno muovendo per dare ai loro atleti tutto quello di cui hanno bisogno. Sono sicura che grazie anche alla candidatura olimpica del 2026 in molti hanno capito l’esigenza di cambiare e migliorare“. Arianna Fontana potrebbe avere un ruolo nel caso in cui l’Italia organizzasse i Giochi 2026?: “Se il Coni vuole tenermi come rappresentante degli atleti sarebbe un onore; ma mi piacerebbe essere coinvolta anche nell’organizzazione di qualche evento, sicuramente quelli riguardanti lo short track e poi, perché no, sull’onda dell’Olimpiade, costruire un bel progetto per coinvolgere i più giovani e far crescere il movimento in Italia“.

Foto: Renzo Brico