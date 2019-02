Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne 2019: rimonta vincente di Jessica Diggins nella sprint! Ottava Lucia Scardoni

Nella sprint femminile in tecnica libera disputata a Cogne e valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo si impone la statunitense Jessica Diggins, che supera la tedesca Sandra Ringwald e la svedese Johanna Hagstroem. Quattro italiane tra le migliori trenta: ottava Lucia Scardoni (out in semifinale), 19ma Ilaria Debertolis, 21ma Greta Laurent e 23ma Elisa Brocard (fuori ai quarti).

Nella finale va a vincere al culmine di una gran rimonta la statunitense Jessica Diggins, che aveva superato i primi due turni sempre con l’ultimo tempo di ripescaggio, che chiude in 3’32″73 e batte in volata la tedesca Sandra Ringwald, seconda a 0″13 dopo essere stata in testa fino al rettilineo d’arrivo dopo aver forzato il ritmo per provare a vincere in solitaria. Terza la svedese Johanna Hagstroem a 0″86.

Nelle semifinali aveva sfiorato l’accesso all’atto conclusivo Lucia Scardoni, ottava, ma brava anche a mettersi alle spalle l’elvetica Nadine Faehndrich, che aveva fatto segnare il miglior tempo al mattino e che aveva battuto l’azzurra nei quarti, quando però entrambe avevano superato il turno.

Nei quarti di finale erano finite fuori Ilaria Debertolis, 19ma, Greta Laurent, 21ma, ed Elisa Brocard, classificatasi 23ma. Tra le eliminate la statunitense Sophie Caldwell, out proprio nella serie di Lucia Scardoni, che aveva chiuso al quinto posto in qualifica, e la slovena Alenka Cebasek, terza al mattino.

Foto: Valerio Origo