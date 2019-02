Sci alpino, Sofia Goggia: “Ho provato le mie linee. Ora ho bisogno di riposo per essere pronta in discesa”

Un po’ a sorpresa è stata la svizzera Wendy Hondener la più veloce della terza prova della discesa libera femminile, accorciata a causa della nebbia e del vento presenti nella parte alta, sulla pista di Are (Svezia), sede dei Mondiali 2019 di sci alpino. Al secondo posto a pari merito ci sono due austriache, Tamara Tippler e Ricarda Haaser, che pagano 10 centesimi da Holdener. Ottima la prova anche della ceca Ester Ledecka (+0.11) e della svizzera Corinne Suter (+0.14), che completano le prime cinque posizioni della classifica.

In casa Italia, la migliore è stata l’oro a Cinque Cerchi della specialità Sofia Goggia (14esima), una delle ultime a scendere con poca visibilità, commettendo un errore dopo il primo salto: “Sappiamo bene che le condizioni ad Are sono sempre variabili, ieri ero un po’ stanca perché ho fatto un piccolo richiamo di potenza per la discesa di domenica. Abbiamo provato le nostre linee, che saranno da rivalutare in base alla velocità, nel caso in cui partissimo dall’alto. Finora il Mondiale sta andando benissimo per l’Italia, speriamo di continuare allo stesso modo. Paris è stato bravissimo, con la scarsa visibilità che c’era e le difficoltà del tracciato, ha fatto un capolavoro. Il numero di partenza per la discesa? In superG non avevo tanta scelta perché sono nona nel ranking, in discesa sono quinta nella start list e valuteremo bene il meteo e l’orario di partenza. Adesso mi aspetta un pochino di riposo, dopo cinque giorni di fila il piede deve respirare” (fonte: Fisi).

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com