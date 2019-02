Biathlon, Coppa del Mondo Canmore 2019: il nuovo programma e gli orari. Il freddo polare cambia tutto. Come vederle in tv

Come era abbastanza prevedibile, il programma della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Canmore, in Canada, è stato rivoluzionato a causa del freddo non normale che sta colpendo queste zone, con le temperature vicine ai -30° C.

Sono state infatti accorciate le gare del 7 febbraio, ovvero le due individuali maschile e femminile, portate a 15 km per quel che riguarda gli uomini e a 12.5 km per quel che concerne le donne. Ogni errore, inoltre, comporterà non più un minuto, ma 45 secondi di penalità. Da diversi giorni l’IBU stava monitorando la situazione, al fine di applicare i cambiamenti in caso di necessità, ed è avvenuto proprio questo.

Di seguito il nuovo programma delle gare di Canmore valide per la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Tutti gli eventi saranno visibili in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

20:20 15 km individuale maschile

22:55 12.5 km individuale femminile

VENERDÌ 8 FEBBRAIO

20:30 4×7.5 km staffetta maschile

22:45 4×6 km staffetta femminile

SABATO 9 FEBBRAIO

19:00 10 km sprint maschile

22:00 7.5 km sprint femminile

Foto: Federico Angiolini