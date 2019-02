Sci alpino, Pagelle Mondiali 2019: Holdener e Vlhova spettacolari, sorprendono Mowinckel e Siebenhofer, le azzurre non brillano

Wendy Holdener e Petra Vlhova regalano grande spettacolo nella combinata femminile valevole per i Mondiali di sci alpino di Are 2019, con la svizzera che centra il successo per pochissimi centesimi nei confronti della rivale slovacca. I voti più alti sono i loro, ma ci sono altre protagoniste che hanno stupite in positivo. Altre, invece, hanno mancato l’appuntamento. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle di questa gara.

LE PAGELLE DELLA COMBINATA FEMMINILE DI ARE 2019

WENDY HOLDENER 10. Chiude la storia iridata di questa disciplina centrando la seconda medaglia d’oro consecutiva. Si supera nelle due manche, superando Petra Vlhova di appena 3 centesimi, confermandosi la numero uno in combinata.

PETRA VLHOVA 9.5: Per un soffio. Una vera inezia. La slovacca festeggia la prima medaglia della sua Nazione ai Mondiali di sci, ma perde l’oro per la miseria di 3 centesimi. Nella discesa rimane vicina alle prime della classe, e solo una superlativa Holdener le toglie la gioia dell’oro.

RAGNHILD MOWINCKEL 8.5. Medaglia di bronzo che, per la norvegese, vale quasi come un oro. In discesa, ovviamente, fa la differenza, ma nello slalom sorprende, cedendo appena 45 centesimi dalla vittoria. Sorpresa!

RAMONA SIEBENHOFER 8. Vince la manche di discesa, e fin qui tutto nella regola. In slalom, quando tutti pensavano ad un suo crollo vista la non abitudine ai pali stretti, si supera e chiude a soli 4 centesimi dal bronzo. Strepitosa!

FEDERICA BRIGNONE 6. Peccato. La valdostana sognava il podio ma, per sua sfortuna, nessuna delle favorite ha ceduto il passo. Nella discesa chiude sesta e sembra davvero sognare la medaglia. Nello slalom, invece, chiude con un urlo di rabbia che spiega perfettamente il suo stato d’animo, dato che sperava sicuramente in qualcosa di più.

RONI REMME 7.5. Puntava tutto sollo slalom, e così è stato. Rimonta 23 posizioni. Sì, avete letto bene, ventitrè, e quasi quasi sfiora il podio, chiudendo al quinto posto. Stoica!

NICOL DELAGO 5.5. Prova opaca in entrambe le manche. Se in slalom ce lo si poteva immaginare, la delusione invece arriva dalla discesa. L’altoatesina chiude 12esima e, tutto sommato, non è un risultato da buttare.

MARTA BASSINO 5.5. Discorso simile a Delago ma a parti invertire. Per Bassino, infatti, lo slalom non regala la rimonta sperata e il 13esimo posto finale è una magra soddisfazione.

Foto: Wendy Holdener Stefan Holm / Shutterstock.com