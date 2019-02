Sci alpino, Mondiali 2019: cancellata l’ultima prova della discesa femminile, maltempo protagonista ad Are

La FIS ha deciso di cancellare l’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Il maltempo sta prendendo la scena ad Are (Svezia) e gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo test riservato alle ragazze. Un’area di bassa pressione sta infatti per investire la località scandinava e potrebbero arrivare delle perturbazioni nel corso della mattinata di domani, abbassando le temperature tra i -5 °C e i -10 °C.

Sofia Goggia e tutte le altre discesiste torneranno dunque sulla neve direttamente domenica 10 febbraio quando è in programma la gara che metterà in palio le medaglie iridate. Ricordiamo che nelle tre precedenti prove i migliori tempi erano stati fatti segnare da Tamara Tippler, Jasmine Fury e Stephanie Venier mentre le azzurre avevano sempre evitato di spingere.

Al momento resta confermato il regolare svolgimento della discesa libera maschile, in programma domani (sabato 9 febbraio) alle ore 12.30. Nelle prossime ore potrebbero però arrivare degli aggiornamenti anche in merito a questo evento.

Foto: Pier Colombo