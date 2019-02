Sci alpino, Pagelle Discesa Mondiali 2019: Jansrud-Svindal, magica doppietta Norvegia. Paris, niente bis dorato

Kjetil Jansrud ha vinto la discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino davanti ad Aksel Lund Svindal, fantastica doppietta norvegese ad Are (Svezia) e podio completato dall’austriaco Vincent Kriechmayr. L’Italia oggi non fa festa, Dominik Paris il migliore al sesto posto. Di seguito le pagelle degli uomini di punta e degli azzurri nella discesa libera dei Mondiali.

KJETIL JANSRUD: 10. Il norvegese conquista il suo primo titolo iridato sfruttando al meglio delle particolari condizioni meteo che hanno esaltato le caratteristiche del Campione Olimpico in superG a Sochi 2014. Lo scandinavo ha interpretato al meglio la pista innevata ed è così riuscito a salire sul podio per la prima volta in questa stagione, tornando al successo dopo praticamente due anni di digiuno. A fare la differenza la sua scorrevolezza sui piani, un’incredibile precisione sulle curve più insidiose e un pizzico di fortuna visto che ha battuto Svindal per appena due centesimi.

AKSEL LUND SVINDAL: 9,5. Il Vichingo saluta il Circo Bianco con una fantastica medaglia d’argento, una delle grandi icone dello sci alpino moderno appende gli attrezzi al chiodo salendo sul podio iridato per la nona volta in carriera ma due miseri centesimi gli impediscono di diventare il primo uomo capace di laurearsi Campione del Mondo in discesa per tre volte. Le condizioni meteo sono stato perfette per lo scandinavo che ha così potuto dare l’addio nel migliore dei modi, confezionando una bellissima doppietta col suo “delfino” Jansrud per l’apoteosi della Norvegia.

VINCENT KRIECHMAYR: 8. L’austriaco conquista un prestigioso terzo posto alle spalle degli imbattibili norvegesi, ha ottenuto il miglior risultato in questa giornata e può ritenersi ampiamente soddisfatto.

BEAT FEUZ: 6. Oggi è arrivato quarto dopo la delusione del superG ma l’elvetico archivia questo Mondiale senza medaglie: delusione importante per il forte velocista elvetico che oggi difendeva il titolo ma che non è riuscito a regalarsi una gioia.

DOMINIK PARIS: 6,5. Sesto posto a 74 centesimi da Jansrud, il vincitore del superG ha giganteggiato nella parte alta ma poi ha purtroppo commesso un errore vistoso che gli ha fatto perdere la traiettoria ideale e gli ha impedito di lottare per il podio. Un vero peccato per il vincitore delle discese di Bormio e Kitzbuehel che sperava di brillare anche nella prova iridata, il sogno della doppietta superG-discesa rimane nel cassetto.

CHRISTOF INNERHOFER: 6. Gli è mancata la giusta scorrevolezza nel tratto finale e nella parte tecnica ha faticato nel fare la differenza, l’undicesimo posto a 99 centesimi dal vincitore non lo può soddisfare pienamente ma l’altoatesino ha sciato discretamente dopo il quarto posto in superG e si conferma a buoni livelli.

MATTEO MARSAGLIA e MATTIA CASSE: 6. Tredicesimo e 17esimo, i due azzurri chiudono una gara discreta senza particolari sussulti soffrendo le particolari condizioni della pista.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com