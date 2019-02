Sci di fondo, Sprint Lahti 2019: Maiken Caspersen Falla trionfa nella gara femminile, Greta Laurent fuori nei quarti

Maiken Caspersen Falla ha vinto, al termine di una volata molto tirata, la gara sprint femminile di Lahti valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. La norvegese è stata in grado di rimontare al ritmo di un treno ad alta velocità, subito dopo l’ultima curva, l’americana Sophie Caldwell, che si è dovuta arrendere per 11 centesimi nonostante un tentativo di rinvenire. Terzo posto per la svedese Maja Dahlqvist, a 37 centesimi.

Per Falla, dopo una stagione abbastanza anonima, questo è il secondo successo in venti giorni, col precedente giunto sulle nevi estoni di Otepää. In totale, questa è la sua vittoria numero 18, ma anche il suo podio numero 47 al massimo livello dello sci di fondo mondiale.

La finale è stata occupata per metà dai colori norvegesi, visto che oltre a Falla c’erano Mari Eide e Tiril Udnes Weng, giunte quinta e sesta dietro alla tedesca Sandra Ringwald. Per dare un’idea di quando la finale è stata combattuta, basta dire che tutte le atlete sono rimaste entro il secondo di ritardo rispetto al 2’43″64 della vincitrice.

Dopo aver disputato delle ottime qualificazioni, Greta Laurent, unica azzurra in gara, non è stata in grado di ripetersi nella fase a eliminazione, uscendo nei quarti di finale. Troppo lento il suo 2’46″94 per sperare nel ripescaggio, nonostante la quarta posizione: l’azzurra è rimasta staccata dalla svedese Johanna Hagstroem e dalla norvegese Ane Appelkvist Stenseth fin dalla salita che precede l’arrivo, senza più essere in grado di recuperare significativamente.

