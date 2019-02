Sci alpino, Mondiali Juniores 2019: doppietta svizzera nella discesa femminile. Quinta Sofia Pizzato

Doppietta svizzera nell’ultima gara che chiude i Mondiali Juniores di sci alpino della Val di Fassa. Nella discesa femminile il successo è andato a Juliana Suter, che ha chiuso con il tempo di 1’23”91, precedendo di 15 centesimi la connazionale Noemie Kollie, che ha conquistato la medaglia d’argento.

Terzo posto e medaglia di bronzo per l’austriaca Lisa Grill, staccata di 66 centesimi dalla vincitrice. In quarta posizione un’altra svizzera, Stephanie Jenal, che ha pagato al traguardo 76 centesimi dalla compagna di squadra. Buona prova per l’azzurra Sofia Pizzato, che ha chiuso al quinto posto (a pari merito con l’austriaca Julia Scheib) con 83 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica.

Quattordicesimo posto per Teresa Runggaldier (+1.20), mentre Giulia Albano è ventesima a 2.44. L’Italia chiude dunque il suo Mondiale con due medaglie: l’argento in gigante di Tobias Kastlunger e poi soprattutto l’oro in slalom di Alex Vinatzer.

