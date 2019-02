Sci alpino, Mondiali 2019: oggi il superG femminile. Orario d’inizio, programma, tv e startlist

La lunga attesa è conclusa. Oggi, martedì 5 febbraio, alle ore 12.30 scattano ufficialmente i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia). La kermesse iridata prende il via (dopo la prima prova delle discesa libera di ieri) con il supergigante femminile. Sulla carta si attende una gara di altissimo livello e per nulla scontata, con Mikaela Shiffrin che vuole mettersi al collo la prima medaglia di questo suo Mondiale, ma dovrà vedersela con numerose rivali pericolose, austriache in primis. Le italiane, da par loro, sono pronte a fare bene, trascinate dalla solita Sofia Goggia, che ha dimostrato di essere assolutamente pronta per l’evento, nonostante il lungo stop per infortunio. Assieme alla bergamasca vedremo al cancelletto Nadia Fanchini, Francesca Marsaglia e Federica Brignone. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma e l’orario d’inizio del superG di Are, prima gara dei Mondiali 2019.

STARTLIST E PETTORALI PARTENZA SUPER G FEMMINILE ARE

1 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

2 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

3 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

7 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

8 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

9 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

11 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

12 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar

13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

14 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

15 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

16 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

17 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

18 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

19 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

36 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol

37 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

38 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

39 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head

40 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head

41 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE

42 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

43 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

44 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head

45 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol22 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

23 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

24 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

25 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

26 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

27 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

28 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

29 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

30 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

31 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

32 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol

33 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head

34 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

35 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic

SUPER G FEMMINILE ARE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

12.30 Supergigante femminile

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Worley Cristiano Barni shutterstock