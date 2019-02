F1, quando verrà presentata la nuova Ferrari? Data, programma, orario e tv

Mancano ormai solamente 10 giorni, ed i tifosi della Ferrari potranno ammirare la nuova nata del Reparto Corse della scuderia di Maranello. Sarà, infatti, venerdì 15 febbraio la data nella quale verranno tolti i veli alla nuova vettura che prenderà parte al Mondiale 2019 di Formula Uno e, nelle idee del team emiliano, dovrà condurre Sebastian Vettel e Charles Leclerc ad una grande annata.

Una presentazione last-minute, dato che appena tre giorni dopo prenderanno il via i test pre-stagionali di Barcellona ma che, come sempre, racchiuderà in sé la consueta grande emozione. Quando viene presentata la Ferrari di Formula Uno, è sempre un momento imperdibile di una stagione, anche se al momento non c’è ancora certezza sul nome (si parla di SF72H seguendo l’attuale progressione) e non si annuncia una rivoluzione clamorosa rispetto al progetto precedente, dato che il regolamento sarà simile a quello 2018.

La prima Ferrari del post-Sergio Marchionne sarà svelata a Maranello ma, per quanto riguarda l’orario dell’evento, non è stato ancora comunicato l’inizio esatto della presentazione.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv o streaming sul sito ufficiale della scuderia. Di seguito la data e il programma.

PRESENTAZIONE FERRARI F1 2019

Venerdì 15 febbraio a Maranello

