Sci alpino, Mondiali 2019 oggi (9 febbraio): programma, orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara

Un sabato dedicato alla velocità quello dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia). Sono in programma, infatti, la discesa libera maschile e la terza, ed ultima, prova della stessa gara, ma al femminile, che si disputerà nella giornata. Dominik Paris alle ore 12.30 parte per centrare un bis iridato che avrebbe dello storico, dopo il trionfo in SuperG, e proverà a trascinare con sé Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Mattia Casse. Per la pattuglia italiana l’impresa non sarà semplice, dato che i rivali saranno numerosi ed agguerriti, come visto nelle prove.

La giornata di Are prevedeva l’ultima prova della discesa libera femminile, ma gli organizzatori hanno deciso di cancellarla dato che il meteo si annuncia inclemente.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato di questo sabato dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non mancherà, ovviamente, la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2019

SABATO 9 FEBBRAIO

12.30 Discesa libera (maschile) – Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Mattia Casse

