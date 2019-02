Sci alpino, Mondiali 2019 oggi (6 febbraio): programma, orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara

Dopo il primo titolo del supergigante femminile di ieri, i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia) oggi hanno in programma la prima gara che assegnerà le medaglia per quanto riguarda gli uomini. Alle ore 12.30, infatti, gli atleti saranno di scena nel SuperG, in una prova che si annuncia decisamente complicata da prevedere ma, sicuramente, di altissimo livello.

Gli azzurri, trascinati da Dominik Paris e Christof Innerhofer, proveranno a puntare in alto, dopo una stagione che li ha visti sempre nelle posizioni che contano. I rivali, tuttavia, saranno numerosi, dai norvegesi Aksel Lund Svindal, Kjetic Jansrud e Aleksander Aamodt Kilde, passando per lo svizzero Beat Feuz e gli austriaci Max Franz, Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr. Chi succederà al canadese Erik Guay che vinse a Sankt Moritz due anni fa?

La giornata, ad ogni modo, sarà aperta dalla seconda prova della discesa libera femminile, che prenderà il via alle ore 10.30 e che permetterà alle atlete di trovare la giusta confidenza con la Olympia di Are.

Di seguito il calendario completo della giornata odierna dei Mondiali 2019 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ÅRE 2019

Mercoledì 6 febbraio

10.30 Seconda prova Discesa libera (femminile) – Sofia Goggia, Nadia Fanchini, Nicol Delago, Francesca Marsaglia.

12.30 SuperG (maschile) – Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse e Matteo Marsaglia.

Foto: Matthias Mayer Mitch Gunn / Shutterstock.com