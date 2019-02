Sci alpino, Mondiali 2019: abbassata la partenza della discesa per la combinata, poche chance per i velocisti

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA DALLE ORE 11.00

Oggi si disputa la combinata maschile ai Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are si assegna il terzo titolo per gli uomini in questa rassegna iridata e potrebbe essere l’ultima apparizione di questa specialità nella competizione più importante. Alle ore 12.00 scatterà la discesa libera i cui tempi saranno poi sommati a quelli ottenuti nello slalom per decretare la classifica finale e assegnare le medaglie, ma la partenza della prova veloce sarà abbassata e sarà collocata al cancelletto di riserva anche a causa delle difficili condizioni meteo che si stanno abbattendo sulla località svedese.

La decisione della giuria complica ulteriormente la vita ai discesisti che avranno meno spazio a disposizione per fare la differenza, inutile negare che questa gara possa assumere le sembianze di un cosiddetto “slalom 2” sfavorendo decisamente gli uomini jet che faranno fatica ad accumulare del vantaggio per poi difendersi tra i pali stretti. I nostri Dominik Paris e Christof Innerhofer sono stati chiaramente penalizzati ma speriamo che gli azzurri riescano a fare bella figura e a conservare qualche piccola chance in vista dello slalom: i velocisti non sembrano avere grossissime speranze ma staremo a vedere come si evolverà la gara.

Foto: cristiano barni Shutterstock.com