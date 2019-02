Sci alpino, Marta Bassino: “Nella seconda manche non sono riuscita a sciare come volevo”. Francesca Marsaglia: “Ho faticato ad adattarmi a questa neve”

C’è della delusione nelle parole delle italiane dopo lo slalom gigante di Maribor conclusosi poco fa. Marta Bassino, la migliore delle nostre, ha chiuso al settimo posto, ma sente di avere da recriminare per qualche occasione in cui ha perso del terreno.

Queste le sue parole al sito della FISI: “Nella seconda manche non sono riuscita a sciare come volevo. […] Non sono riuscita a fare velocità, e anche nella seconda parte più ripida, dove avevo l’intenzione di attaccare, invece ero un po’ indietro e non sono riuscita a dare continuità. Ai Mondiali di Are mi porto indietro comunque buone sensazioni: io partirò dalla combinata nella prima settimana, poi penserò al gigante“.

Per Francesca Marsaglia, invece, sensazioni differenti: “Ho fatto fatica ad adattarmi a questa neve. Volevo cambiare atteggiamento nella seconda manche, nella prima parte ho fatto qualcosina di positivo, ma più scendevo più lasciavo metri, in questa pista non si può. Sicuramente non sono contenta, sono consapevole che in gigante ho bisogno di chilometri e tanto allenamento perché non ho avuto tanto tempo, ma speravo in qualcosina di più“.

