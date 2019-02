Sci alpino, Ilka Stuhec si è rotta il crociato! La sfortuna perseguita la Campionessa del Mondo di discesa

La sfortuna continua a perseguitare Ilka Stuhec, la Campionessa del Mondo di discesa si è purtroppo rotta il legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro e si è procurata una frattura ossea al ginocchio destro. La slovena, che aveva dovuto saltare la passata stagione a causa di un infortunio e che è ritornata giusto in tempo per confermare l’oro iridato conquistato due anni fa a St. Moritz, si è fatta male durante la discesa di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La 28enne era arrivata al traguardo sugli sci dopo essere finita nelle reti ma gli accertamenti effettuati all’ospedale della cittadina elvetica hanno purtroppo ravvisato la rottura del crociato. Ora l’atleta si sottoporrà a ulteriori accertamenti ma ovviamente la stagione è finita in anticipo e speriamo di riaverla al top il prossimo autunno.

Foto: Pier Colombo