Sci alpino, il palmares di Sofia Goggia: tutte le medaglie e le vittorie

Sofia Goggia festeggia la fantastica medaglia d’argento conquistata nel superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha subito fatto centro ad Are (Svezia) e rimpingua il proprio palmares già di assoluto spessore. La bergamasca, infatti, è salita sul podio iridato per la seconda volta in carriera dopo il bronzo in gigante di due anni fa a St. Moritz mentre dodici mesi fa aveva fatto suonare l’Inno di Mameli a PyeongChang guadagnandosi l’eterna gloria olimpica. Oltre a questi sigilli vanno ricordati la conquista della Coppa del Mondo di discesa nel 2018, cinque successi e 24 podi complessivi nel massimo circuito itinerante. Di seguito il palmares, tutte le medaglie e le vittorie di Sofia Goggia.

PALMARES SOFIA GOGGIA: TUTTE LE VITTORIE, LE MEDAGLIE E I PODI

OLIMPIADI:

Oro in discesa libera a PyeongChang 2018

MONDIALI:

Argento in superG ad Are 2019

Bronzo in gigante a St. Moritz 2017

COPPA DEL MONDO:

Vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018

5 vittorie: discesa e superG Jeongseon 2017, discesa Bad Kleinkirchheim 2018, discesa Cortina d’Ampezzo 2018, superG Are 2018

12 secondi posti e 7 terzi posti per 24 podi complessivi

Foto: Pier Colombo