Sci alpino, il palmares di Dominik Paris. Primo oro ai Mondiali, ma quante vittorie in Coppa del Mondo

Dominik Paris è entrato nella storia dello sci alpino italiano, l’altoatesino si è laureato Campione del Mondo di superG ed è così diventato l’undicesimo azzurro capace di conquistare la medaglia d’oro iridata, rompendo un digiuno che durava addirittura da Garmisch 2011 quando Christof Innerhofer si impose proprio in questa specialità. Il 29enne si è messo al collo la seconda medaglia in carriera ai Mondiali, tornando sul podio dopo sei anni dall’argento in discesa di Schladming.

Il nostro portacolori si è confermato in grandissima forma come si era già percepito nell’ultimo mese caratterizzato dalla doppietta di Bormio e dall’apoteosi di Kitzbuehel, nel suo succulento palmares manca purtroppo la medaglia olimpica (appuntamento a Pechino 2022) ma figurano ben 12 vittorie e 28 podi complessivi in Coppa del Mondo.

PALMARES DOMINIK PARIS:

MONDIALI:

Oro in superG ad Are 2019

Argento in discesa libera a Schladming 2013

COPPA DEL MONDO:

12 vittorie (10 in discesa libera, 2 in superG)

7 secondi posti e 9 terzi posti per un totale di 28 podi

Foto: cristiano barni shutterstock