Sci alpino, gigante maschile Mondiali 2019: Hirscher fa il suo esordio ad Are. Obiettivo Top 10 per l’Italia

I Mondiali di sci alpino stanno volgendo al termine e, a tre giorni dalla chiusura della rassegna iridata di Are, farà finalmente il suo esordio in Svezia anche uno dei campioni più attesi, Marcel Hirscher. L’austriaco ha deciso di dedicarsi completamente a gigante e slalom, lasciando perdere ogni discorso nella velocità, ma anche nella combinata e nel team event. Fari puntati solamente sulle due gare di domani e domenica, con l’obiettivo di centrare la doppietta d’oro.

Hirscher si presenta da assoluto favorito nel gigante di domani, anche perchè in stagione ha praticamente recitato la parte del dominatore. Quattro vittorie in cinque dei cinque giganti disputati, con l’unica eccezione della gara di Saalbach dove ha chiuso al sesto posto e che è stata vinta un po’ a sorpresa dallo sloveno Zan Kranjec. In gigante Hirscher non sembra davvero avere rivali e addirittura se si va a guardare anche la stagione passata le vittorie diventano nove nelle ultime dieci gare. Numeri che sanno già di medaglia d’oro.

I rivali di Hirscher sembrano già doversi accontentare di lottare per il secondo posto e devono sperare in un errore del campione austriaco. Sarà una prima in questo Mondiale anche per il norvegese Henrik Kristoffersen, che cerca il riscatto nella rassegna iridata per cancellare finora una stagione di Coppa del Mondo deludente e nella quale non è ancora riuscito a vincere.

Attenzione anche alla Francia che si presenta con una squadra pronta a lottare per il podio e per la vittoria. Alexis Pinturault si è già messo al collo l’oro in combinata e dunque può davvero sciare libero da ogni pressione e può essere un cliente molto scomodo per chi lotta per il podio. I compagni di squadra Thomas Fanara, Mathieu Faivre e Victor Muffat-Jeandet sono poi tutti outsider di lusso.

Ovviamente non bisogna dimenticare il già citato Zan Kranjec, unico capace di interrompere il dominio di Hirscher. Tra gli altri possibili candidati ad una gara da podio ci sono sicuramente lo svizzero Loic Meillard o il tedesco Stefan Luitz, anche se dopo la squalifica di Beaver Creek non è più riuscito a ripetersi. In casa Italia l’obiettivo è quello di conquistare un posto in top ten. Manfred Moelgg e Luca De Aliprandini rappresentano le carte migliori, ma attenzione anche a Riccardo Tonetti, apparso in ottima forma in combinata. Ci proverà anche Simon Maurberger, reduce dalla medaglia di bronzo nel team event.

Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com