Sci alpino, Dominik Paris: “Non è giusto correre un Mondiale in queste condizioni. È triste perdere così”

Dopo un supergigante nel quale i colori azzurri avevano brillato con l’oro di Dominik Paris ed il quarto posto di Christof Innerhofer, la discesa libera dei Mondiali di sci di Are 2019 non ha regalato i medesimi sorrisi, anzi. I nostri portacolori non hanno centrare la zona medaglie (anche se Paris ha chiuso con un onorevole sesto posto) e hanno pagato un pettorale che li ha relegati nel bel mezzo di una vera e propria bufera di neve.

Dominik Paris, per questo motivo, punta l’indice verso gli organizzatori, come confermato dalle sue parole ai microfoni della Fisi: “Non ho sciato benissimo, ho sbagliato due volte le linee e in condizioni simili, se non stavi nella traccia, rischiavi letteralmente di fermarti. Ad ogni modo mi dispiace che siamo partiti con la gara. In condizioni simili non è giusto incominciare e, come se non bastasse, hanno anche accorciato gli intervalli tra un atleta e l’altro. Per una discesa ci vuole tempo perfetto, per cui con dieci centimetri di neve fresca non è stato giusto far disputare la gara. Io voglio sempre che le condizioni siano uguali per tutti, oggi non è stato così. Alla fine il risultato è giusto perché ci sono i due discesisti più forti davanti, ma dispiace vedere una gara così al Mondiale“.

Anche Christof Innerhofer non manda giù il fatto che si sia corso nonostante un meteo davvero avverso: “In queste condizioni è stata una gara molto difficile e immagino che anche per i telespettatori a casa sia stata tutt’altro che indimenticabile. Tra l’altro non penso che domani il tempo potesse essere peggio di quanto visto oggi…. Uno aspetta due anni per una gara così importante e doverla fare in queste condizioni fa davvero male. Comunque c’è ancora la combinata e io ci credo ancora. Andrò a fare qualche curva per prepararmi allo slalom e, come dico sempre, bisogna provarci!”.

Foto: dominik paris sci alpino cristiano barni Shutterstock.com