Sci alpino, Mondiali 2019: Johan Clarey diventa il medagliato “più vecchio” di sempre

Johan Clarey è entrato nella storia dello sci alpino. Il francese ha conquistato oggi la medaglia d’argento nel SuperG dei Mondiali di Are, diventando l’atleta più anziano a salire sul podio in una rassegna iridata.

Una straordinaria impresa quella del nativo di Annecy, che a 38 anni e 29 giorni è riuscito a superare il precedente record stabilito dallo svedese Patrick Jaerbyn, che vinse l’argento nel team event nei Mondiali del 2007 a 37 anni e 308 giorni.

Clarey ha sfiorato la medaglia d’oro oggi in supergigante, chiudendo solamente a nove centesimi da Dominik Paris in una gara eccezionale per il transalpino. Questa è la prima medaglia della carriera per il transalpino, che in carriera era salito per cinque volte sul podio in Coppa del Mondo senza comunque mai vincere.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock