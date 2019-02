Sci alpino, Discesa Mondiali 2019: partenza ritardata! Il nuovo orario e programma

Il meteo ad Are (Svezia) continua a fare le bizze come si suol dire. Alle 12.30, infatti, era in programma l’avvio della discesa libera maschile, valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Dopo la notizia, nota già da qualche ora, di una competizione su una pista accorciata per le precipitazioni che c’erano state precedentemente, bisognerà attendere vista la presenza della nebbia nella parte alta che ha costretto l’organizzazione a posticipare la partenza alle ore 13.00. Una situazione complicata che potrebbe portare anche ad una decisione più drastica ma per questo bisognerà attendere ulteriormente. In casa Italia, dopo il successo nel superG di Dominik Paris, le attese sono molte e ci si augura di poter assistere a questa gara anche se le condizioni non sono ideali. Di seguito il nuovo programma:

PROGRAMMA DISCESA LIBERA MASCHILE – MONDIALI 2019 SCI ALPINO

Sabato 9 febbraio

ore 13.00 Discesa Libera maschile

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com