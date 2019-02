Sci alpino, Discesa maschile Mondiali 2019 (9 febbraio): le previsioni meteo. Nevicate abbondanti rischiano di stravolgere il programma

Domani, sabato 9 febbraio, alle ore 12.30, è in programma ad Are, in Svezia, la discesa libera maschile valida per Mondiali di sci alpino: naturalmente il programma è soggetto alle bizze del meteo, che potranno portare ad uno stravolgimento delle gare, soprattutto se dovessero essere confermate le previsioni delle ultime ore.

Stiamo parlando infatti di un’area di bassa pressione che sta per investire anche la località svedese, portando, come è noto, del maltempo. Infatti la pressione non dovrebbe superare i 960 millibar e questo fattore dovrebbe portare ad un netto peggioramento delle condizioni meteo.

Nella località sciistica di Are, in particolare, questo annunciato peggioramento dovrebbe tradursi in perturbazioni che potrebbero portare nella giornata di domani, intorno all’orario previsto per la gara iridata, ad abbondanti nevicate, con temperature che saranno comprese tra i -10°C ed i -5°C.

