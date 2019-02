Sci alpino, Discesa Crans Montana 2019: Sofia Goggia: “Un successo meno facile di quanto possa sembrare”

Non può che essere raggiante e soddisfatta Sofia Goggia dopo la splendida vittoria nella discesa libera di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2019. La campionessa bergamasca, che torna al successo dopo quasi un anno, si è aperta ai microfoni di FISI.org e sottolinea diversi aspetti della gara odierna. “È stato un risultato meno scontato di quanto possa apparire. Non è stato facile per colpa delle numerose interruzioni, gli intervalli erano lunghi e diventava sempre più difficile rimanere concentrata. Come se non bastasse, mi hanno fermata a pochi secondi dalla partenza con i bastoni già puntati fuori dal cancelletto, una situazione non semplice. Nonostante tutto non mi sono lasciata condizionare e mi sono detta di fare la mia gara. Un successo che, comunque, vivo con grande tranquillità”.

Una prova che Goggia racconta in questo modo: “Sono partita senza forzare, poi metro dopo metro ho ingranato, su una pista che si addice molto alle mie caratteristiche e che possiede alti contenuti tecnici”.

Uno sguardo anche ai prossimi appuntamenti. “Domani non farò la combinata, mi allenerò in gigante e poi comincerò a pensare alla trasferta di Sochi, e ad un tracciato che non conosco. A questo ho potuto capire sarà un mix tra la pista degli uomini e quella delle donne, per cui non sarà di facile lettura”.

Tocca poi a Federica Brignone commentare il suo settimo posto odierno: “Sono molto contenta, anche se purtroppo sono a soli tre decimi dalla seconda piazza. Mi sarebbe piaciuto essere più davanti, ma ho visto la caduta di Stuhec e forse mi sono un po’ agitata. Ho fatto una buonissima ultima parte del tracciato, riparto da quello che ho fatto oggi per disputare una bella discesa nella combinata di domenica e per attaccare a tutta nello slalom”.

Foto: Pier Colombo