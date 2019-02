Sci alpino, Coppa Europa 2019: tripletta austriaca nella discesa di Crans Montana, vince Elisabeth Reisinger

Si chiude con una tripletta austriaca la discesa libera di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Il successo, infatti, è andato a Elisabeth Reisinger con il tempo di 1:13.41, con appena 8 centesimi sulla connazionale Nina Ortlieb e 27 sulla terza austriaca, Ariane Raedler.

Quarta posizione per la fresca vincitrice dell’oro ai Mondiali di Are, la slovena Ilka Stuhec, a 46 centesimi, mentre in quinta troviamo la nostra Nadia Delago a 64. Sesta posizione per la svizzera Nathalie Groebli a 71, settima per la svedese Lin Ivarsson a 78, ottava per l’austriaca Martina Rettenwender a 80, nona per la francese Esther Paslier a 88, mentre completa la top ten la nostra Elena Curtoni a 91.

Le altre italiane: quindicesima posizione per Asja Zenere, a 1.14, 23esima per Valentina Cillara Rossi a 2.34, 28esima per Carlotta Da Canal a 2.72, 29esima per Jole Galli a 2.80, 30esima per Monica Zanoner, 32esima per Giulia Albano a 2.92, 38esima per Sofia Pizzato a 3.77. Non hanno completato la discesa, invece, Elena Dolmen e Teresa Runggaldier.

