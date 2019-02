Sci alpino, Coppa Europa 2019: Katja Norbye vince il secondo gigante di Berchtesgden, italiane lontane dal podio

Katja Norbye si aggiudica lo slalom gigante di Berchtesgaden, Germania, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. La norvegese, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima manche, completa una seconda davvero incredibile. Sciupa in avvio tutto il suo margine (60 centesimi) e lascia altri decimi sulla neve. Ma, come se niente fosse, pennella al meglio l’ultimo tratto della pista tedesca e chiude con il tempo di 1:47.69 sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle, a pari merito, la vincitrice di ieri, la neozelandese Alice Robinson e la svizzera Simone Wild, distanti 56 centesimi. Quarta posizione per la norvegese Marte Monsen a 92, mentre è quinta la padrona di casa Marlene Schmotz a un secondo esatto.

Sesta posizione per la svizzera Camille Rast a 1.37, settima per la norvegese Maria Therese Tviberg a 1.66, mentre è ottava la prima delle italiane, Valentina Cillara Rossi, a pari merito con Eva-Maria Brem, a 1.80. Decima posizione per la nostra Karoline Pichler a 2.14, dopo aver recuperato tre gradini nella seconda discesa.

Dopodiché tante azzurre entro le venti, con la 13esima posizione di Roberta Midali a 2.61, la 15esima per Asja Zenere a 2.97 e la 18esima per Roberta Melesi a 3.66. Infine 21esima Elena Sandulli a 4.03, davanti a Luisa Matilde Maria Bertani a 4.05, quindi Laura Pirovano 23esima a 4.16 e Carlotta Saracco 37esima a 6.37. Jole Galli è uscita nella prima manche.

