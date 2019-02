Sci alpino, Coppa Europa 2019: Katharina Huber vince lo slalom di Odbach, quarta Lara Della Mea

Grazie ad una strepitosa rimonta Katharina Huber si è aggiudicata lo slalom di Odbach, Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. L’austriaca, infatti, era settima dopo la prima manche, ma nella seconda ha piazzato il miglior tempo in 52.25 (54.52 in precedenza) e ha chiuso con il tempo complessivo di 1:46.77 precedendo la ceca Gabriela Capova di 24 centesimi e la svedese Emelie Wikstroem di 28.

Si ritrova ai piedi del podio la nostra Lara Della Mea che, dopo aver rimontato quattro posizioni nella seconda discesa, si ferma a 55 centesimi dalla vetta. Quinta posizione per l’austriaca Chiara Mair a 61, sesta per la tedesca Jessica Hilzinger a 68, settima per la slovena Neja Dvornik a 72, ottava per la svizzera Charlotte Chaberl a 73, nona per la svedese Charlotte Saefvenberg a 75, decima per la norvegese Maren Skjoeld a 90, mentre è 11esima la nostra Martina Peterlini a 97, dopo aver chiuso al sesto posto la prima manche.

Le altre italiane: 21esima posizione per Marta Rossetti a 2.37, 24esima per Anita Gulli a 2.43, mentre è 33esima Michela Azzola. Tutte le altre chiudono oltre questa zona della classifica. Non ha, invece, concluso la seconda manche Petra Unterholzner.

Foto: sci alpino-lara della mea-foto fisi