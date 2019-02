Sci alpino, Coppa Europa 2019: Gabriela Capova vince il secondo slalom di Odbach, 4a Peterlini, 7a Della Mea

Gabriela Capova si riscatta dopo la beffa di ieri e domina lo slalom di Odbach (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella seconda gara consecutiva disputata nella località quasi al confine con l’Italia la ceca non si lascia distrarre e fa segnare i migliori tempi di entrambe le manche (50.77 e 53.28) per un complessivo di 1:44.05. Sul podio anche la svedese Emelie Wikstroem a 74 centesimi e la vincitrice di ieri, l’austriaca Katharina Huber a 1.03.

Quarta posizione per la prima delle azzurre, Marta Peterlini a 1.08, quinta per la tedesca Jessica Hilzinger a 1.38, sesta per la slovena Neja Dvornik a 1.42, in grado di risalire cinque gradini nella seconda manche. Completano la top ten Lara Della Mea, settima a pari merito con la norvegese Maren Skjoeld a 1.48. La nostra rappresentante, dopo un ottimo secondo tempo nella prima manche, è scesa di cinque posizioni nella seconda. Nona posizione per la svedese Sara Rask a 1.84, decima per lo svizzero Charlotte Chable a 2.02.

Le altre italiane: conclude in 13esima posizione Anita Gulli a 2.59, 26esima per Michela Azzola a 4.57, 30esima per Vera Tschrtsschenthaler a 5.28, 33esima Marta Rossetti 5.67. Non ha concluso la seconda discesa Martina Perruchon.

Foto: sci alpino-lara della mea-foto fisi