Sci alpino, Coppa Europa 2019: Christopher Neumayer vince la seconda discesa di Sarentino, Cazzaniga 3°, Battilani 4°

Christopher Neumayer si è aggiudicato la seconda discesa libera di Sarentino, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. L’austriaco, scattato dal cancelletto con il pettorale numero 2, ha chiuso con il tempo di 1:11.21, precedendo il connazionale Christoph Krenn di 35 centesimi e il nostro Davide Cazzaniga di 37.

Quarta posizione per Henri Battilani (secondi nella giornata di ieri) a 40 centesimi, quinta per lo svizzero Urs Kryenbuehl a 41, sesta per il norvegese Stian Saugestad a 64, settima per un altro svizzero, Stefan Rogentin a 70, quindi ottava per lo statunitense Thomas Biesemeyer (vincitore della discesa di ieri) a 75. Nona posizione a pari merito per altri due elvetici, Lars Roesti e Nils Mani, distanti 76 centesimi.

Gli altri italiani: 14esima posizione per Federico Simoni a 96 centesimi, 16esima per Florian Schieder a 1.01, 35esima per Matteo De Vettori a 1.81, 42esima per Hugo Mittermair a 2.10, 43esima per Dominik Zuech a 2.15, 44esima per Pietro Zazzi a 2.19, mentre chiudono alle spalle di Federico Tomasoni (50esimo a 2.55) tutti gli altri italiani.

Foto: sci alpino-davide cazzaniga-pagina fb cazzaniga