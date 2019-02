Sci alpino, Coppa del Mondo Sochi 2019: le convocate dell’Italia. Goggia, Brignone e compagne alla conquista della Russia

Pensare a quanto accaduto a Crans-Montana (Svizzera), sede dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e guardare le nevi elvetiche a forte tinte azzurre non è certo un’esagerazione. Quanto vissuto nelle gare rossocrociate è stato paragonabile ad un vero e proprio trionfo della nostra squadra italiana con le vittorie di Sofia Goggia in discesa e di Federica Brignone in combinata.

Un successo dominante quello della bergamasca, che aveva già fatto vedere di cosa poteva essere capace nelle due prove cronometrate. Non c’è veramente stata storia per tutte le altre contro la nostra portacolori, che ha dimostrato nelle due discese finora disputate in Coppa del Mondo che lei è nettamente la più forte. E poi è stata la volta della valdostana che ha calato il tris a queste latitudini, dimostrando di sentirsi a casa in questo contesto.

Squadra vincente non si cambia e dunque ci si dirige alla volta di Sochi (Russia) per il doppio appuntamento sulla pista olimpica (sabato 2 marzo discesa e domenica 3 marzo superG). Presenti a questo appuntamento, oltre alle citate Goggia e Brignone, Nadia Fanchini, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e Marta Bassino. Un tracciato, che fu a Cinque Cerchi nel 2014, su cui si è gareggiato una sola volta nel 2012 e il successo nostrano manca. Sarà l’occasione giusta per imporsi? Non resta che attendere gli sviluppi delle gare in programma.

Foto: FISI