Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell 2019: i convocati dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer guidano la truppa tricolore nel weekend della velocità

Siamo prossimi ai titoli di coda per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Nel prossimo weekend (1-3 marzo) andrà in scena il terzultimo round e il programma prevede due discese (una in più per recuperare quella cancellata a Garmisch) e un superG sulla pista di Kvitfjell (Norvegia). Otto gli azzurri convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi per affrontare con determinazione le gare sulle nevi norvegesi. Saranno Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Alexander Prast, Federico Simoni, Mattia Casse, Werner Heel e Florian Schieder a rappresentare il Bel Paese. Fari puntati su Paris (vincitore in discesa e terzo in superG nel 2016) che vorrà confermarsi su livelli molto alti in Coppa, dopo il trionfo iridato di Are (Svezia) nel supergigante.

Sarà un fine settimana importante anche perché si andrà a delineare il quadro dei qualificati alle finali di Soldeu riservate ai migliori venticinque della classifica di specialità. Innerhofer e Paris sono già certi di esserci sia in discesa che in superG, mentre Marsaglia si gioca le sue chance di rientrarvi in entrambe.

