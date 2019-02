Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2019: l’ultima prima del Mondiale. Hirscher favorito nel gigante

Ultima gara prima del Mondiale. A mandare in letargo per un paio di settimane la Coppa del Mondo sarà il gigante di Garmisch. Si gareggerà, dunque, sulla pista tedesca dopo la cancellazione della discesa odierna per la troppa neve e si prospetta una gara molto spettacolare, comunque con un grande favorito, che è ovviamente Marcel Hirscher.

L’austriaco ha finora recitato il ruolo del cannibale, vincendo quattro dei cinque giganti disputati, con l’unica eccezione della gara di Saalbach dove ha chiuso al sesto posto e che è stata vinta un po’ a sorpresa dallo sloveno Zan Kranjec. In gigante Hirscher non sembra davvero avere rivali e addirittura se si va a guardare anche la stagione passata le vittorie diventano nove nelle ultime dieci gare. Una supremazia semplicemente schiacciante.

A Garmisch nelle ultime tre volte ha sempre e solo vinto il leader della Coppa del Mondo, che punta ad un poker meraviglioso. Ad ostacolarlo in prima linea c’è il solito Henrik Kristoffersen, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione. Attenzione anche alla Francia che si presenta con una squadra pronta a lottare per il podio e per la vittoria: Alexis Pinturault, Thomas Fanara, Mathieu Faivre e Victor Muffat-Jeandet.

Ovviamente non bisogna dimenticare il già citato Zan Kranjec, unico capace ad interrompere il dominio di Hirscher. Tra gli altri possibili candidati ad una gara da podio c’è sicuramente lo svizzero Loic Meillard o il tedesco Stefan Luitz, che non sembra più riprendersi dopo i fatti di Beaver Creek.

In casa Italia l’obiettivo è quello di conquistare un posto in top ten. Manfred Moelgg e Luca De Aliprandini rappresentano le carte migliori, ma attenzione anche a Riccardo Tonetti. Cercheranno di essere protagonisti anche i giovani che partiranno con pettorali più alti come Simon Maurberger (39), Giulio Giovanni Bosca (40) ed Andrea Ballerin (45).

Foto: Renzo Brico