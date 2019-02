Sci alpino, Coppa del Mondo Bansko 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dopo il City Event di Stoccolma, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Bulgaria a Bansko con una lunga tre giorni di gare. Si comincia venerdì con la combinata, poi sabato toccherà al superG ed infine domenica spazio ai gigantisti. Grande attesa in casa Italia soprattutto per il supergigante, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la coppa di specialità e la gara bulgara rappresenta un momento fondamentale della stagione.

Di seguito il programma completo delle gare di Bansko, valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA GARE BANSKO 2019

Venerdì 22 Febbraio

9.30: Prima manche combinata

12.30: Seconda manche combinata

Sabato 23 Febbraio

11.45: Super G

Domenica 24 Febbraio

9.30: Prima manche gigante

12.30: Seconda manche gigante

Foto: Cristiano Barni