Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Mikaela Shiffrin salta le tappe di Crans Montana e Sochi. Niente record di punti

Mikaela Shiffrin salterà le prossime due tappe della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense, dopo aver vinto due medaglie d’oro ai recenti Mondiali e il City Event di Stoccolma, ha deciso di rinunciare agli appuntamenti di Crans-Montana (Svizzera) e Sochi (Russia) che andranno in scena nelle prossime due settimane.

La 23enne ha preferito riposarsi e non presentarsi al cancelletto di partenza delle prossime gare (due discese, un superG, una combinata). La leader della classifica generale, che ha ormai già ipotecato la Sfera di Cristallo, tornerà in scena a Splindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) dove, nel weekend dell’8-10 marzo, sono in programma un gigante e uno slalom. Mikaela Shiffrin, che in stagione ha già vinto 14 gare, dice addio alla possibilità di battere il record di punti in Coppa del Mondo (2414 firmato da Tina Maze nel 2013).

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com