Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: fine settimana a tutta velocità a Kvitfjell. Dominik Paris si gioca tanto in superG

Sarà una tre giorni dedicata tutta alla velocità quella della Coppa del Mondo maschile a Kvitfjell. In Norvegia, infatti, sono in programma da venerdì due discese libere ed un supergigante. Un fine settimana decisivo anche per le due classifiche di specialità, visto che saranno le ultime gare prima delle finali di Soldeu.

Partiamo proprio dall’ultima gara, il superG, che è anche quella che probabilmente interessa maggiormente l’Italia. Infatti Dominik Paris si presenta al cancelletto di partenza con l’obiettivo di recuperare i 6 punti di svantaggio nei confronti dell’austriaco Vincent Kriechmayr ed è assolutamente obbligato a compiere il sorpasso proprio in questo fine settimana, per evitare possibili brutte sorprese nella settimana delle finali, dove le gare non potranno essere più recuperate in caso di cancellazione.

Dunque è un dentro o fuori quasi decisivo per l’altoatesino, che proverà a confermarsi sul gradino più alto del podio dopo averlo fatto ai Mondiali di Are. Principale rivale sarà appunto Kriechmayr, ma l’Austria se la gioca con due punte visto che al secondo posto in classifica attualmente c’è Matthias Mayer, distanziato solamente di tre punti dal connazionale. Attenzione anche ai padroni di casa Kjetil Jansrud ed Aleksander Aamodt Kilde, altri due possibili favoriti per la vittoria finale.

Jansrud ha già vinto ben sette volte a Kvitfjell ed è praticamente una sua seconda casa. Il veterano norvegese è il favorito numero uno anche per le due discese. In questa specialità sta comandando lo svizzero Beat Feuz, che ha 100 punti di vantaggio sempre su Dominik Paris e 160 su Christof Innerhofer. I due nostri portacolori sono obbligati a vincere e sperare in un passo falso molto importante dell’elvetico. Missione quasi impossibile, ma la matematica rende la lotta ancora incerta.

foto: Cristiano Barni/Shutterstock