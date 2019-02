Sci alpino, combinata maschile Bansko 2019: Mauro Caviezel comanda dopo il superG, ma Pinturault ipoteca la vittoria. Tonetti in lotta per il podio

Lo svizzero Mauro Caviezel è al comando dopo il superG della combinata di Bansko. L’elvetico ha chiuso con il tempo di 1’09”08, precedendo di soli sei centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr. Entrambi sono stati molto bravi su un tracciato che ha reso la gara un gigante molto veloce e che ha messo in difficoltà molti velocisti.

Terzo posto per il francese Alexis Pinturault, staccato solamente di sedici centesimi dalla vetta. Il Campione del Mondo in carica ha praticamente ipotecato la vittoria di questa combinata e soprattutto è in ottima posizione nella lotta per la Coppa di specialità con l’austriaco Marco Schwarz che è decimo e staccato di 1.23. Schwarz, inoltre, è sembrato molto dolorante al traguardo e potrebbe aver accusato qualche problema fisico dopo il salto finale.

Tra Pinturault e Schwarz ci sono molti atleti. Romed Baumann è quarto ad 85 centesimi, ma non dovrebbe essere pericoloso in ottica combinata. Possibilità di podio molto alte, invece, per un ottimo Riccardo Tonetti, quinto a 88 centesimi da Caviezel. Sesto il norvegese Rasmus Windingstad (+0.96), che precede l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.99) e lo sloveno Stefan Hadalin (+1.00), altro indiziato al podio dopo nello slalom. Prima di Schwarz c’è anche lo svizzero Stefan Rogentin (+1.16).

Dominik Paris è appena fuori dalla top ten. L’oro iridato in superG ad Are ha sofferto il tipo di tracciato, chiudendo addirittura a 1.41 da Caviezel. Poco più indietro Christof Innerhofer, staccato invece di 1.49 dalla vetta della classifica. In ottica combinata da segnalare come Marcel Hirscher sia a 1.83 da Caviezel e soprattutto paghi oltre un secondo e mezzo da Pinturault. Sarà molto difficile per l’austriaco salire sul podio. Stesso discorso anche per Henrik Kristoffersen, addirittura staccato di 2.51.

Foto: LaPresse