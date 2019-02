Sci alpinismo, Coppa del Mondo 2019: Robert Antonioli quinto nella sprint a Le Devoluy

Nessuna vittoria nelle sei categorie, zero piazzamenti sul podio tra i senior. Lascia un po’ d’amarezza all’Italia l’esito delle gare a Le Devoluy (Francia), tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2019. Robert Antonioli, leader della classifica generale, è stato il migliore della nostra squadra ottenendo il quinto posto nella sprint che ha visto il successo dello svizzero Iwan Arnold a precedere il connazionale Arno Lietha e il norvegese Hans-Inge Klette. Valutando il tutto nell’ottica della graduatoria generale, l’atleta nostrano resta sempre in vetta con 435 punti contro i 270 dell’altro azzurro Michele Boscacci, oggi solo 34°, e i 244 dello svizzero Werner Marti.

Sul versante femminile, successo rossocrociato anche tra le donne con Marianne Fatton che ha battuto la spagnola Claudia Galicia Cotrina (leader di Coppa), completando la festa per la formazione svizzera. Ottava posizione in casa azzurra per Giulia Murada (terza tra le espoir), tredicesima Alba De Silvestro che rimane la miglior italiana in classifica generale, in terza posizione con 335 punti, a 24 lunghezze da Fatton e a 145 da Cotrina. Le notizie liete sono arrivate della categoria junior con Giovanni Rossi e Samantha Bertolina entrambi secondi. ll prossimo appuntamento di Coppa è fissato al 20 febbraio a Jilin, in Cina.

Foto: ISMF