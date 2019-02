Schwerin-Scandicci, Champions League volley femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Si chiuderà questa sera il cammino della Savino Del Bene Scandicci nella fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione toscana sarà impegnata in trasferta sul campo del SCC Palmberg Schwerin, in una sfida del tutto ininfluente ai fine della classifica per le ragazze allenate da Carlo Parisi.

Lucia Bosetti e compagne hanno infatti ipotecato l’accesso ai quarti di finale superando Conegliano nello scontro diretto della scorsa settimana e attendono soltanto di conoscere il nome della prossima avversaria. La squadra tedesca può ancora sperare di chiudere al secondo posto nel gruppo D, ma ha bisogno di una sconfitta delle venete in casa contro Lodz. Nella partita di andata Scandicci non ha lasciato scampo alle rivali, imponendosi con il punteggio di 3-0 (25-16; 28-26; 25-17) in poco più di un’ora e mezza di partita.

La sfida tra SSC Palmberg Schwerin e Savino Del Bene Scandicci, ultimo incontro della fase a gironi della Champions League 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 19.00 presso la Palmberg Arena di Schwerin (Germania). L’incontro sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Di seguito il programma completo.

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO

ore 19.00 Schwerin-Scandicci

diretta streaming su DAZN

