Conegliano-Lodz, Champions League volley femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi martedì 26 febbraio si gioca Conegliano-Lodz, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere devono assolutamente vincere per 3-0 e poi sperare in una serie di incastri per essere tra le tre migliori seconde e dunque qualificarsi ai quarti di finale, le Campionesse d’Italia possono tranquillamente travolgere la compagine polacca ma sarà poi fondamentale che i risultati dagli altri campi siano favorevoli.

Serve che due tra Stoccarda, Dinamo Kazan, Budowlani Lodz e Dinamo Mosca finiscano alle spalle delle venete, cioè bisogna sperare nelle sconfitte di almeno due di queste squadre: le tedesche incrociano il modesto Maritza Plovdiv, la Dinamo Kazan invece può benissimo crollare sul campo dell’Eczacibasi Istanbul, il Budwolani Lodz dovrebbe avere vita facile a Minsk ma potrebbe perdere un set (e in questo caso finirebbe dietro a Conegliano se vincesse 3-0), la Dinamo Mosca ospiterà il Chemik Police

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Conegliano-Lodz, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

CONEGLIANO-LODZ: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

20.30 Imoco Volley Conegliano vs Commercecon Lodz

CONEGLIANO-LODZ: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Foto: Ettore Griffoni