Lazio-Milan Coppa Italia 2019, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Oggi mercoledì 26 febbraio si gioca Lazio-Milan, semifinale d’andata della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il primo atto del doppio confronto che mette in palio un posto nell’atto conclusivo del torneo, le due compagini sono arrivate a questo punto della manifestazione dopo aver compiuto due imprese: i biancocelesti hanno eliminato l’Inter ai calci di rigore, i rossoneri hanno surclassato il Napoli. Si preannuncia grande spettacolo per un confronto sempre affascinante: i meneghini stanno attraversando un ottimo momento di forma e si sono portati a ridosso del terzo posto in classifica mentre i capitolini, reduci da un turno di riposo in campionato (la partita contro l’Udinese dovrà essere recuperata in data da destinarsi), sono in piena lotta per un posto in Europa.

I ragazzi di Rino Gattuso stanno giocando davvero molto bene e l’arrivo di Piatek ha trasformato la squadra che ora è molto più concreta sottorete, il polacco è davvero scatenato e anche questa sera cercherà di mettere lo zampino per segnare un pesantissimo gol in trasferta ma dall’altra parte del campo ci sarà la quadrata formazione di Simone Inzaghi che può contare su un solido centrocampo e sulla vena realizzata di Immobile oltre che sulla freschezza dei propri uomini che non hanno il turno di Serie A nelle gambe.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Milan, semifinale d’andata della Coppa Italia 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LAZIO-MILAN, SEMIFINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

21.00 Lazio-Milan

LAZIO-MILAN, SEMIFINALE COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LAZIO-MILAN, SEMIFINALE COPPA ITALIA: PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Acerbi, Leiva, Lulic; Badelj, Romulo, Parolo; Milinkovic-Savic, Correa; Immobile.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Laxalt; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.