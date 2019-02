NBA 2019, i risultati della notte (2 febbraio). Paul George trascina i Thunder con 43 punti, ok Nuggets e Celtics

Cinque partite si sono giocate in questa notte NBA, che ha riservato un particolare record ed ha anche messo in chiaro alcune cose.

Nel match più atteso della notte i Denver Nuggets battono gli Houston Rockets per 136-122 con un roboante secondo quarto da 48-28. Fanno la differenza i 35 punti in 41 minuti di Malik Beasley, oltre ai 31 con 13 rimbalzi di Nikola Jokic. Per i Rockets servono a poco i 30 di James Harden. Gli Utah Jazz ringraziano e, superando gli Atlanta Hawks per 128-112, si mantengono nella scia di Houston nella classifica di conference. Tra i sette uomini in doppia cifra spicca un arrabbiato Rudy Gobert, reduce dalla frustrazione per non esser stato scelto per giocare l’All Star Game, con 25 punti e 13 rimbalzi, mentre arriva a 22 e 11 assist Ricky Rubio. Dall’altra parte 28 di Trae Young.

Notte felice per gli Oklahoma City Thunder, che vincono in casa dei Miami Heat per 102-118 dominando la prima metà di gara e affidandosi a una gran vena di Paul George, che non solo realizza 43 punti, ma tira fuori anche il record personale di triple messe a segno: 10. C’è spazio anche per la tripla doppia di Russell Westbrook (14 punti, 12 rimbalzi e 14 assist), mentre Miami ha 21 punti dal partente dalla panchina Kelly Olynyk.

Sorrisi in casa Charlotte Hornets dopo il successo in rimonta sui Memphis Grizzlies per 100-92. Partiti male nel primo quarto, gli Hornets si affidano ai 23 punti di Kemba Walker e all’ottimo apporto della panchina (Malik Monk, Michael Kidd-Glichrist, Tony Parker) per chiudere positivamente la questione. Ai Grizzlies risultano insufficienti i 19 di Shelvin Mack. I Boston Celtics, infine, regolano i New York Knicks al Madison Square Garden con un chiaro 99-113. Per gli ospiti 23 punti e 10 rimbalzi di Kyrie Irving, mentre i padroni di casa, che hanno appena spedito a Dallas Kristaps Porzingis, trovano 22 punti da Damyean Dotson e 21 da Kevin Knox.

Questi i risultati della notte NBA:

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies 100-92

New York Knicks-Boston Celtics 99-113

Miami Heat-Oklahoma City Thunder 102-118

Utah Jazz-Atlanta Hawks 128-112

Denver Nuggets-Houston Rockets 136-122

Foto: Matteo Marchi