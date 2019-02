Sassuolo-Juventus oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Ancora una emiliana sul cammino della Juventus. Dopo il beffardo 3-3 casalingo contro il Parma, infatti, i campioni d’Italia saranno di scena questo pomeriggio alle ore 18.00 contro il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita che, nelle idee dei bianconeri, dovrà dare risposte importanti dopo il momento di appannamento coinciso con l’eliminazione dalla Coppa Italia e da qualche battuta a vuoto in fase difensiva. Dall’altra parte i neroverdi di mister De Zerbi, squadra capace di vincere (o perdere) contro chiunque ma, in sostanza, una compagine tutt’altro che facile da maneggiare.

I padroni di casa si presentato con la formazione tipo, ed il consueto 4-3-3. Davanti sarà Djuricic a fare reparto assieme ai soliti Babacar e Berardi, mentre in mezzo al campo tanta qualità con Sensi, Locatelli e Magnanelli. Nella Juventus, che si avvicina alla Champions League, torna in scena il 4-3-1-2 con Dybala a sostegno di Cristiano Ronaldo e Mandzukic (viste le condizioni non ottimali di Douglas Costa e Bernardeschi) mentre in difesa vedremo nuovamente la coppia di centrali Rugani-Caceres.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Peluso, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic. All: De Zerbi.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Caceres, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All: Allegri.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in diretta live ed esclusiva da SkySport, sui canali SkySport Serie A (canale 202) e SkyCalcio1 (canale 251)

