Sanremo 2019. Prima serata: IL PAGELLONE DEI LOOK. Dominano il bianco e il nero. Spopola la giacca ricamata fra gli uomini del Festival

Dimmi come ti vesti a Sanremo e ti dirò chi sei. Si è svolta ieri la prima serata del 69° Festival della Canzone Italiana e dopo settimane di attesa per fashion blogger, influencer e stylist è finalmente arrivato l’atteso momento di veder sfilare sul palco dell’Ariston i primi outfit dei presentatori del Festival e dei 24 cantanti in gara.

Il bianco e il nero sono stati senza dubbio i colori dominanti degli abiti indossati sul palco dai protagonisti della kermesse, a cominciare dalla conduttrice Virginia Raffaele, che ha sfoggiato nel corso della serata tre abiti in black and white molto eleganti ma forse un tantino deludenti per chi si aspettava osasse di più. Ha osato, invece, e ha certamente vinto per eleganza e femminilità Paola Turci, in completo giacca pantalone total white strepitosamente glamour.

Ma anche le giacche nere e ricamate di damaschi o pailettes dei signori dell’Ariston hanno dominato la scena ieri sera: lunghe o corte, hanno brillato sotto i riflettori quelle di Claudio Bisio, Ultimo, Einar, Pau dei Negrita. E i peggio vestiti? A inciampare sulla prima buccia di banana ieri sera sono state, fra le cantanti, Federica Carta, Arisa e, a sorpresa, Patty Pravo, e fra i cantanti Ghemon, Shade, Francesco Motta. Ma chi è stato in assoluto il più glamour della prima serata di Sanremo? Scopriamolo insieme attraverso la nostra classifica di stile:

VIRGINIA RAFFAELE. Voto 6. Tre i cambi d’abito durante la prima serata per la primadonna del Festival, che si è presentata sul palco dell’Ariston prima in abito lungo nero con uno spacco bianco a contrasto di Armani Privè, certamente elegante ma poco generoso nel valorizzare il fisico slanciato della bella comica romana, per poi passare al corto con un abito neoromantico con gonna a palloncino, sempre nero ma ricoperto di tessuto trasparente e scintillante, unico timido guizzo di un abito tutto sommato anonimo. Per il terzo e ultimo outfit, la Raffaele sembra finalmente accorgersi di avere tutte le carte in regola per mostrare il suo metro e ottanta di fisico statuario e osa un po’ di più con un abito di nuovo lungo, a sirena, total black e con un profondo spacco tempestato di cristalli. Il risultato è senza dubbio elegante, ma il look in generale risulta comunque un po’ “sciapo”, come si dice a Roma. Virginia osa di più.

PAOLA TURCI. Voto 9. Paola torna a distanza di due anni sul palco di Sanremo più bella e sensuale che mai, elegantissima con un completo giacca pantalone total white e profonda scollatura di Dsquared2, look forse già visto per la cantante romana, che ama pantaloni e giacche indossate senza niente sotto, ma assolutamente perfetto per lei.

Go Paola go. Divina.

PATTY PRAVO. Voto 4. Ha sfoggiato la giacca e i pantaloni, in un rosso cangiante, anche Patty Pravo. E fin qui niente di male, se non fosse che la giacca era aperta su trasparenze e ricami e che i tempi della ragazza del Piper sono ormai molto lontani. Non solo per le trasparenze, ma anche per i dread nei capelli. Nicoletta (troppo) coraggiosa.

CLAUDIO BISIO. Voto 7. Il conduttore del festival spicca fra un Claudio Baglioni un po’ ingessato in classico smoking nero e una Raffaele con poco pepe, azzeccando in pieno il look da prima serata. La giacca da uomo damascata in filo dorato già promette di diventare il capo “must have” della stagione 2019.

FEDERICA CARTA. Voto 4. Il miniabito ricoperto di paillettes fucsia col cappuccio indossato dalla ex cantante di Amici per il suo esordio assoluto sul palco dell’Ariston tradisce la giovane età di Federica, che sceglie la praticità del look casual all’abito delle grandi occasioni. Medaglia di Carta per Federica. Acerba.

GHEMON. Voto 3. Il talentuoso cantautore indie, molto convincente con il suo brano “Rose viola”, convince meno con il suo look sul palco di Sanremo. Con quell’impermeabile over size alla DottorGadget, bianco e schizzato di nero, sembra più che un cantante un imbianchino dopo il turno di lavoro. Sarebbe stato molto meglio il kimono alla Ghemon. Della serie, fumetto di nome e di fatto.

ARISA. Voto 5. In tante edizioni di Sanremo, Arisa è stata capace di stupire spesso e in positivo con la sua bellissima voce, ma altrettanto spesso di sbagliare praticamente tutti gli outfit. E anche questa volta non è stata da meno. Minidress bianco e asimmetrico che ingoffa e sandali allacciati con triplo giro alla caviglia che non slanciano per la cantante genovese alla prima dell’edizione 2019 di Sanremo. Arisa incorreggibile.

PIEFRANCESCO FAVINO. Voto 10. L’attore romano, che già nella scorsa edizione del Festival aveva dato prova di gran classe sia nel gestire il palco come conduttore e attore sia nel vestire, quest’anno non è stato da meno anche come ospite. Elegantissimo con lo smoking in velluto nero e gilet doppio petto. Piefrancesco docet.

FRANCESCO MOTTA. Voto 4. La giovane promessa della musica indie italiana porta una ventata di freschezza musicale sul palco dell’Ariston ma sceglie di farlo in polverosi abiti anni ’70. Pantaloni a zampa, camicia di raso aderente e aperta sul petto, in stile banda della Magliana, non sono proprio il massimo della modernità e dello stile. Francesco il Libanese.

LOREDANA BERTE’. Voto 5. Ribelle e trasgressiva per antonomasia, la Bertè ci ha ormai abituato alle sue mise bizzarre e sopra le righe sul palco dell’Ariston. Tuttavia questa volta stupisce, al contrario, per eccessiva sobrietà. La cantante ha mostrato gambe ancora mozzafiato sotto un abito cortissimo, color blu navy, dello stilista Gianluca Saitto, abbinato ad una minibag a tracolla nera. Niente di sconvolgente. “Cosa ti aspetti da me” dice il titolo della canzone che porta in gara. Da te molto di più Loredana. Stupiscici!

Margherita Ventura