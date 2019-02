Sanremo 2019, La Storia. Gli onnipresenti: Cutugno, Milva, Al Bano e Peppino Di Capri 15 volte al Festival. Loredana Bertè la veterana dei cantanti in gara (12 presenze)

Sono quattro i primatisti assoluti in quanto a partecipazioni al Festival di Sanremo. Quattro big della musica italiana che sono saliti sul palco del Festival dei fiori per ben 15 volte, attraversando quasi 40 anni di musica italiana.

Ragionando per podi, il più vincente dei quattro, e farà sorridere definirlo vincente vista la schiera di secondi posti conquistati nei decenni, è senza dubbio Toto Cutugno. Esordisce subito con il botto nel 1980 con “Solo noi” e per lui è immediatamente oro. Proverà altre 14 volte a vincere, ma arriverà ben sei volte secondo, addirittura quattro volte di fila tra l’87 e il ’90. Curioso che con “L’italiano”, l’inno che lo rende riconoscibile nel mondo, nel 1983 sarà soltanto quinto. Se si ragiona invece soltanto sui primi posti, il più decorato è invece Peppino Di Capri. Anche lui partecipa 15 volte, e vince due volte, nel ’73 con “Un grande amore e niente più” (scritta da Franco Califano) e nel ’76 con “Non lo faccio più”.

Mai vincente, invece, l’altra onnipresente del Festival, Milva. Guadagna tre terzi posti, e curiosamente nella stessa edizione, quella del 1962, arriva sia 2° che 5° con altrettanti brani. Premiatissimo dal pubblico, ma non sempre dalla critica, l’ultimo dei quattro presenzialisti del Festival: Al Bano. Anche lui a Sanremo ci va 15 volte, per decenni in coppia con la moglie Romina, poi dopo la rottura da solista. Vince in coppia nel 1984 con “Ci sarà”, certamente il più bel brano del duo, poi 2 secondi posti di cui uno da solista nel 2007 con “Nel Perdono” e un terzo con “Nostalgia canaglia”, ancora in coppia, nell’anno del trionfo del trio di “Si può dare di più”.

Sotto il poker di nomi con 15 partecipazioni c’è invece una donna, e che donna! Anna Oxa debutta al Festival nel 1978, poi a Sanremo tornerà altre 13 volte. Vince nel 1989 in coppia con la voce nera di Fausto Leali nell’indimenticata “Ti lascerò” e vince anche da solita 10 anni dopo con “Senza pietà”, non certamente il suo brano più bello. Due invece i secondi posti, di cui uno nei giovani con “Un’emozione da poco”. Tra i cantanti in gara a Sanremo 2019 Loredana Bertè è quella più presente con 12 partecipazioni (nessuna vittoria) ma la seguono da molto vicino Patty Pravo e Paola Turci con 10 Festival all’attivo.

Ecco tutte le presenze dei cantanti in gara a Sanremo 2019 (ben 13 su 24 sono esordienti al Festival):

Achille Lauro 1. partecipazione

Anna Tatangelo 8. partecipazione 1 vittoria a Sanremo Giovani

Arisa 6. partecipazione 1 vittoria a Sanremo Giovani, 1 vittoria

BoomDaBash 1. partecipazione

Daniele Silvestri 5. partecipazione

Einar 1. partecipazione

Enrico Nigiotti 1. partecipazione

Ex-Otago 1. partecipazione

Federica Carta e Shade 1. partecipazione

Francesco Renga 6. parteipazione (1 con i Timoria) 1 vittoria

Ghemon 1. partecipazione

Il Volo 2. partecipazione 1 vittoria

Irama 1. partecipazione

Loredana Bertè 12. partecipazione

Mahmood 1. partecipazione

Motta 1. partecipazione

Negrita 2. partecipazione

Nek 4. partecipazione

Nino D’Angelo e Livio Cori 5. partecipazione per D’Angelo 1. per Briga

Paola Turci 10. partecipazione 1 vittoria nella sezione Emergenti

Patty Pravo con Briga 10 partecipazione a Sanremo per Patty Pravo 1. partecipazione èper Briga

Simone Cristicchi 5. partecipazione 1 vittoria

Ultimo 2. partecipazione 1 vittoria a Sanremo Giovani

Zen Circus 1. partecipazione

Claudio Bolognesi

Foto Shutterstock